В МИД предупредили россиян о рисках для безопасности при посещении Абхазии

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В министерстве иностранных дел РФ предупредили граждан о рисках для безопасности при посещении абхазских курортов. Об этом сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломаты отреагировали на информацию о том, что 2 февраля гражданин Абхазии Э. Г. Абухба, совершивший в 2019 году тягчайшее преступление в отношении туристки из РФ, вышел на свободу в результате смягчения ему приговора.

В МИД отметили, что подобный резонансный случай говорит о довольно снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым злоумышленникам мерам наказания.

Ранее сообщалось, что российский турист сорвался с канатной дороги и погиб в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. По словам директора заповедника Адамура Багателия, россиян перебирался через реку Гега.

До этого в Абхазии заявили о необходимости увеличить штраф за отсутствие автостраховки для граждан РФ в восемь раз. С инициативой выступил заместитель главы компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба.

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