Командующим войсками ЦВО назначен генерал-лейтенант Мордвичев

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего войсками Центрального военного округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее Мордвичев командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

С 2017 по 2022 год должность командующего войсками ЦВО занимал генерал-полковник Александр Лапин, получивший звание Героя России за заслуги в ходе осуществления спецоперации на Украине.

В январе распространилась информация, согласно которой Лапин стал начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Отмечалось, что назначение Лапина произошло в конце прошлого года. Однако МО РФ об этом не сообщало.

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