Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

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Постпредство России при ООН ознакомило членов Совбеза с материалами Следственного комитета и RT о военных преступлениях Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Как указали в российском представительстве, украинские военнослужащие применяли запрещенные методы войны.

"Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное", – сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на заседании Совбеза организации.

Ранее украинский постпред при ООН Сергей Кислица сообщил, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совбезе ООН. Он указал, что после распада СССР РФ не прошла процедуру вступления в организацию.

Позднее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всем отчетливо видно, кто сейчас является членами Совбеза. При этом политик отметил, что данный вопрос находится в ведении стран – членов ООН.