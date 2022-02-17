Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что направил письмо главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову с предложением провести встречу на следующей неделе в Европе. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН.

"Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта", – отметил Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, госсекретарь заявил, что американская сторона также предлагает РФ встречи в формате Совета РФ – НАТО и ОБСЕ.

"Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности", – заключил Блинкен.

О том, что американский госсекретарь выразил готовность к встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ранее. Тогда отмечалось, что переговоры Блинкена и Лаврова состоятся в надлежащее время.

Однако Энтони Блинкен до этого заявлял, что агрессия со стороны России вероятна и она, по его словам, возможна уже на этой неделе. Американский политик обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.

