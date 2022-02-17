Байден назвал новый срок "нападения" РФ на Украину

Фото: facebook.com/WhiteHouse
Президент США Джо Байден заявил о высокой вероятности "вторжения" РФ на Украину. Об этом сообщает "Газета.ру".
"У нас есть основания полагать, что они (российские власти. – Прим. ред.) участвуют в операции под ложным флагом, чтобы иметь предлог для вмешательств... Также есть все признаки того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней", – выразил мнение Байден.
При этом американский лидер подчеркнул, что дипломатический путь решения проблемы существует. Госсекретарь США Энтони Блинкен подробнее расскажет о нем во время выступления в ООН.
Ранее американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Издание отметило, что период после 20 февраля достоин особого внимания из-за ряда ключевых событий.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию очередным фейком. Представитель Кремля призвал не верить и не доверять этим данным.
Захарова прокомментировала продолжающие поступать сообщения о возможной агрессии РФ
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