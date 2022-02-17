В Киеве попросили помощи в организации переговоров с Путиным – премьер Италии

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи в организации разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент Зеленский в нашем разговоре попросил о возможности поговорить с Путиным, чтобы Италия могла в этом помочь. С той же просьбой обратились участники сегодняшней встречи", – заявил политик в беседе с журналистами в Брюсселе.

По словам Драги, организовать подобную встречу будет непросто, но необходимо ради прямых переговоров лидеров России и Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна готова к любому формату переговоров с Россией ради установления мира. При этом политик отметил, что представители РФ не показывают готовности к реальному диалогу сторон.