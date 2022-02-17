В Польше планируют построить стену на границе с Россией

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Пограничная стража Польши планирует построить стену на границе с Россией. Об этом заявил представитель Минобороны страны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

По его словам, стену хотят возвести на границе с Калининградской областью.

"Мы не строим стену на польско-российской границе, мы только объявили [о планах построить сооружение], это записано в положении Пограничной стражи об укреплении безопасности", – подчеркнул Скуркевич.

Ранее бывший лидер Польши Лех Валенса прокомментировал ситуацию вокруг Украины и якобы готовящееся "нападение" России. По мнению экс-президента, западным государствам следует проявить жесткость. Лех Валенса подчеркнул, что до этого он относился с большим уважением к властям РФ, но на сегодняшний день Москва зашла слишком далеко.

