Науэрт отказалась от поста постпреда США при ООН

Фото: Zuma/TASS/Ting Shen

Глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН.

Как говорится в заявлении американского дипведомства, причиной стали семейные обстоятельства. По словам Науэрт, служба в администрации США была "огромной честью", передает ТАСС.

Также она вырила благодарность президенту Дональду Трампу и госсекретарю Майклу Помпео. В пресс-релизе не указывается, будет ли и далее Науэрт возглавлять пресс-службу.

7 декабря 2018 года сообщалось, что Трамп определился с новым постпредом в ООН и назначит на этот пост Науэрт. Пост стал вакантным после ухода Никки Хейли. Трамп принял ее отставку 9 октября.

Ранее в качестве кандидатов назывались фамилии посла США во Франции Джейми Маккорта, посла в Канаде Келли Крафт и экс-советника американского лидера Дины Пауэлл.