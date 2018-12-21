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21 декабря, 21:53

Постпред США в ООН Хейли потеряла голос и "осчастливила многие страны"

за рубежом

21 декабря, 21:53

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Фото: АР/Kevin Hagen

Постпред США в ООН Никки Хейли потеряла голос из-за болезни. Она считает, что это обрадует многие страны.

"Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Я уверена, что это сделает счастливыми многие страны", – написала Хейли в микроблоге в Twitter. К записи она добавила хэштег "мой муж такое любит".

9 октября Хейли объявила, что покинет должность в январе 2019 года. Ее место может занять пресс-секретарь госсекретаря Майка Помпео, бывшая телеведущая Хизер Науэрт. СМИ предположили, что Хейли сменит экс-советник президента страны Дональда Трампа Дина Пауэлл.

Никки Хейли занимала пост постоянного представителя США при ООН с января 2017 года. Она отметила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года.

за рубежом

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