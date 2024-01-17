В ГД пообещали проверить воинскую часть в ДНР после пожара с утратой оружия

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Росгвардия организует проверку после пожара, который произошел в одной из воинских частей в Донецкой Народной Республике и привел к утрате оружия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Особенно детально будут изучены действия командира части: действительно ли он приказал держать оружие в пирамиде на тросиках под замками", – подчеркнул он.

По данным, которые привел парламентарий, пожар случился в одном из подразделений Росгвардии на юге ДНР 15 января. В результате случившегося сгорели три единицы АК и пулемет. По некоторой информации, причиной стало требование хранить оружие в пирамиде на замке.

"Если это так, очевидно, что речь идет об откровенной дурости отдельно взятого командира. Никаких требований и регламентов о хранении оружия под замком в Росгвардии нет и быть не может; особенно когда речь идет о зоне СВО, где от этого зависят жизни людей", – написал депутат.

По его словам, правила предполагают свободное хранение оружия в полевой пирамиде. Как добавил Хинштейн, инцидент мог произойти из-за человеческого фактора.

"После схожей истории, когда командир одной из дивизий Росгвардии на Урале запретил подчиненным тюнинговать штатное оружие, идиотский приказ был отменен, а сам командир – предупрежден о неполном служебном соответствии", – написал он.

Парламентарий также рассказал, что после такого случая было подготовлено и разослано разъяснение о порядке хранения и учета оружия.

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