Бывший замглавы Росавиации Сторчевой возглавил МАК

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывший замруководителя Росавиации Олег Сторчевой назначен главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом сообщает Минтранс РФ на своем официальном сайте.

Сессия Совета по авиации и использованию воздушного пространства под председательством уполномоченного представителя России, замминистра транспорта Игоря Чалика состоялась в министерстве РФ во вторник, 17 января.

Занимавший данный пост ранее Татьяне Анодиной было предложено звание почетного президента совета с правом совещательного голоса.

В заседании приняли участие уполномоченные всех стран – участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

"Совет утвердил новую редакцию положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, положения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК), а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК", – говорится на сайте.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ Александра Суханова по его просьбе. Уточнялось, что он вступил в должность замглавы Минтранса России в июле 2020 года.

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