В Госдуме призвали депутата Федорова воздержаться от высказываний о ядерной атаке на США

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал депутата Евгения Федорова воздержаться от высказываний о ядерной атаке на США. Об этом сообщает "Газета.ру".
Швыткин отметил, что у России есть более действенные методы воздействия на Соединенные Штаты и НАТО. По его словам, нужно воздержаться от таких заявлений. Особенно это необходимо в сегодняшнее время, когда Россия еще не получила письменных ответов на предложения по безопасности.
"Второй момент – сегодня нанесение ядерных ударов это не наш путь. Независимо от того, на полигон или куда-то. Я уверен в том, что у нас есть другого вида военно-технические ответы в плане реакции на ту позицию или, правильнее сказать, отсутствие должной позиции со стороны стран Альянса, которые будут более болезненные и более долгоиграющие", – сказал Швыткин.
При этом первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что решения о нанесении ядерного удара может принимать только Владимир Путин.
Ранее лидеры стран "ядерной пятерки" – России, Китая, США, Великобритании и Франции – выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Политики перечисленных ранее стран подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.
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