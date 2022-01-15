США и Китай находятся в шаге от войны – СМИ

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США и Китай находятся в шаге от военной катастрофы. Об этом сообщает The Economist.

Издание рассказало, что в апреле 2001 года американский самолет-разведчик столкнулся с истребителем НОАК в Южно-Китайском море. Судно США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань. Там китайские силы задержали и допросили 24 членов экипажа.

Разведчиков освободили после извинений американского посла. По данным издания, конфликт удалось урегулировать благодаря госсекретарю США Колину Пауэллу. Он смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона. В настоящее же время, отметил автор статьи, США, как и Китай, вряд ли пойдут на уступки.

Издание подчеркивает, что Китай и США принципиально расходятся во мнениях, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин хочет, чтобы американцы перестали отправлять авиацию к границам страны. В Вашингтоне же считают, что спокойное и предсказуемое поведение во время сближения истребителей будет безопасным.

Ранее сообщалось, что Китай поддерживают продление СНВ-3 Россией и США, называя это важным шагом. При этом Пекин считает, что необходимо продолжить сокращение ядерных арсеналов сверхдержавами. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что международный консенсус по-прежнему состоит в том, что Москва и Вашингтон должны сокращать свои ядерные арсеналы.

