Посольство РФ прокомментировало заявление Белого дома о сроках вторжения РФ на Украину

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Посольство РФ в Вашингтоне ответило на заявление Белого дома о возможных сроках якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом сообщается в официальном аккаунте российского дипведомства в Facebook.

В посольстве обратили внимание, что представители администрации США не приводят никаких доказательств своих заявлений. Российские дипломаты считают, что таким образом американская сторона оказывает информационное давление на РФ.

"Причем повторяется один и тот же сценарий: идет "вброс" сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод", – объяснили в российском посольстве.

Там также подчеркнули, что подобные обвинения в адрес России голословны. В качестве альтернативы дипломаты РФ призвали власти США к совместной работе по гарантиям безопасности.

"Россия против войны", – подчеркнули в российском посольстве.

В дипведомстве добавили, что власти РФ выступают за дипломатическое решение любых международных проблем.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вторжение России на Украину начнется в середине января – февраля. Она также подчеркнула обеспокоенность властей США по данному вопросу.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что там располагают данными о том, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе.