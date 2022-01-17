Свыше 30 тыс военных находятся в Польше и Прибалтике у границ Белоруссии – Лукашенко

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Около белорусских границ в Польше и Прибалтике сосредоточены свыше 30 тысяч военных, техника и вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что Польша также попросила у НАТО развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

Ранее сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко рассказал следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Он заявил, что среди убитых были беженцы, которые следовали через польскую границу в Германию, в том числе женщины и дети, а также двое волонтеров. Тела погибших закапывали в лесных массивах.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отметил, что заявление сбежавшего польского солдата Эмиля Чечко о массовых убийствах является безосновательным и абсурдным. Жарин подчеркнул, что слова солдата являются противоречивыми и не имеют под собой никаких оснований, однако их достаточно для осуществления информационных атак против Польши, за которые ответственны Москва и Минск.

