Пушков предупредил Польшу из-за возможного вступления Украины в НАТО

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Польша потеряет статус опоры Запада в Восточной Европе в случае, если Украина вступит в НАТО. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее между главой МИД Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. В ходе беседы дипломаты обсудили ситуацию безопасности в Европе.

"Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО – ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", – считает Пушков.

Российский сенатор отмечает, что в случае вступления Украины в НАТО именно эта страна станет претендовать на роль, которую отвела для себя Польша. Пушков предположил, что Варшава потеряет важный для себя статус, переместившись на задворки политики Запада.

"Не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", – подытожил сенатор.

Ранее председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Москва ведет против Варшавы многоступенчатую гибридную войну. Политик также обвинил Россию и Белоруссию в создании напряженности вблизи польско-белорусской границы.