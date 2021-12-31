Пушков предупредил Польшу из-за возможного вступления Украины в НАТО

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Польша потеряет статус опоры Запада в Восточной Европе в случае, если Украина вступит в НАТО. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее между главой МИД Польши Збигневом Рау и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. В ходе беседы дипломаты обсудили ситуацию безопасности в Европе.
"Польша еще не поняла, что не заинтересована во вступлении Украины в НАТО – ведь именно Польша страстно хочет быть "опорой Запада" в Восточной Европе и быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами США", – считает Пушков.
Российский сенатор отмечает, что в случае вступления Украины в НАТО именно эта страна станет претендовать на роль, которую отвела для себя Польша. Пушков предположил, что Варшава потеряет важный для себя статус, переместившись на задворки политики Запада.
"Не успеют оглянуться, а госсекретарь США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву в основном забудут. Вполне реальный сценарий", – подытожил сенатор.
Ранее председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский заявил, что Москва ведет против Варшавы многоступенчатую гибридную войну. Политик также обвинил Россию и Белоруссию в создании напряженности вблизи польско-белорусской границы.
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