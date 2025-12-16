Представитель Киркорова прокомментировала объявление певца в розыск на Украине

Фото: Legion-Media.com/Olga Zinovskaya

Представитель советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала бреднями объявление артиста в розыск на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Успенская рассказала, что сейчас исполнитель отдыхает после недавнего выступления, поэтому он ничего не знает об объявлении в розыск на Украине. Однако она выразила уверенность, что эти "бредни" артист не будет комментировать.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Киркорова, стало известно 16 декабря. Певцу заочно предъявлено обвинение в "неоднократном нарушении порядка въезда на территорию Украины".

Также утверждалось, что Киркоров принимал участие в мероприятиях в регионах, которые Киев называет своими. СБУ напомнила, что в 2022 году артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российскую армию. В 2024-м он побывал в госпитале в Горловке, куда доставил гуманитарную помощь.

