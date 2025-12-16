Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 15:35

Политика

Представитель Киркорова прокомментировала объявление певца в розыск на Украине

Фото: Legion-Media.com/Olga Zinovskaya

Представитель советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская назвала бреднями объявление артиста в розыск на Украине. Об этом сообщает News.ru.

Успенская рассказала, что сейчас исполнитель отдыхает после недавнего выступления, поэтому он ничего не знает об объявлении в розыск на Украине. Однако она выразила уверенность, что эти "бредни" артист не будет комментировать.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск Киркорова, стало известно 16 декабря. Певцу заочно предъявлено обвинение в "неоднократном нарушении порядка въезда на территорию Украины".

Также утверждалось, что Киркоров принимал участие в мероприятиях в регионах, которые Киев называет своими. СБУ напомнила, что в 2022 году артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российскую армию. В 2024-м он побывал в госпитале в Горловке, куда доставил гуманитарную помощь.

Читайте также


политикашоу-бизнес

Главное

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика