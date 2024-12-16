В Госдуме не нашли нарушений в словах депутата Ильтякова о родах

Фото: телеграм-канал "Александр Ильтяков"

Этическая комиссия Госдумы не нашла нарушений и оскорбительного подтекста в словах депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который выступил с призывом "рожать, пока рожалка работает". Об этом сообщила первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева, которая направляла в комиссию обращение.

"Конечно, я не согласна с этим выводом. Но вся эта история показала гораздо более важную вещь – общество перестает молча терпеть такие заявления", – подчеркнула Горячева в своем телеграм-канале.

Комиссия утверждает, что заявление Ильтякова является "просторечным изречением". Однако первый зампред надеется, что подобные слова отразятся на результатах будущего голосования и не будут забыты.

Также она обратила внимание, что публичные личности должны подавать пример ответственности, а не "швыряться просторечиями бездумно".

Ильтяков говорил, что не планировал никого оскорблять. Он не заметил грубости в своих словах и подчеркнул, что речь идет о детородных функциях. Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, он посоветовал пройти курс анатомии.

Также он высказался против абортов, призвав не прикасаться к тому, что "должно родить".