16 декабря, 19:54Политика
В Госдуме не нашли нарушений в словах депутата Ильтякова о родах
Фото: телеграм-канал "Александр Ильтяков"
Этическая комиссия Госдумы не нашла нарушений и оскорбительного подтекста в словах депутата от Курганской области Александра Ильтякова, который выступил с призывом "рожать, пока рожалка работает". Об этом сообщила первый зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева, которая направляла в комиссию обращение.
"Конечно, я не согласна с этим выводом. Но вся эта история показала гораздо более важную вещь – общество перестает молча терпеть такие заявления", – подчеркнула Горячева в своем телеграм-канале.
Комиссия утверждает, что заявление Ильтякова является "просторечным изречением". Однако первый зампред надеется, что подобные слова отразятся на результатах будущего голосования и не будут забыты.
Также она обратила внимание, что публичные личности должны подавать пример ответственности, а не "швыряться просторечиями бездумно".
Ильтяков говорил, что не планировал никого оскорблять. Он не заметил грубости в своих словах и подчеркнул, что речь идет о детородных функциях. Тем, кто увидел в его словах что-то обидное, он посоветовал пройти курс анатомии.
Также он высказался против абортов, призвав не прикасаться к тому, что "должно родить".
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