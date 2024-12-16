Белоусов поблагодарил Шойгу за Минобороны

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Глава Минобороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства поблагодарил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил России.

Министр также поблагодарил Владимира Путина за постоянное внимание к вопросам строительства и развития вооруженных сил, обеспечения социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей.

Кроме того, Белоусов выразил благодарность администрации президента РФ, Федеральному собранию и правительству за консолидированную поддержку работы Минобороны.

На коллегии Белоусов также предложил Путину сформировать новый род войск под названием "Войска беспилотных систем". Если глава государства одобрит инициативу, то формирование войск завершится в третьем квартале следующего года.

Кроме того, он назвал массовое применение БПЛА различного назначения значимым прорывом в тактике действий российской армии. По его словам, для подготовки расчетов беспилотников, развития приемов и способов применения, внедрения новых вооружений специально создан Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон".