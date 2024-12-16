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16 декабря, 14:08

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Глава МО РФ Белоусов: опыт ПВО вокруг Москвы надо учесть в других регионах

Опыт ПВО вокруг Москвы надо учесть в других регионах – Белоусов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Опыт построения системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг Москвы необходимо учесть другим регионам, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

Он отметил положительный опыт создания системы ПВО, однако уточнил, что в этой теме есть некоторые нерешенные вопросы, которые будут обсуждаться на закрытой части собрания.

Между тем Белоусов предложил в соответствии с поручением Владимира Путина сформировать в Вооруженных силах России новый род войск под названием "Войска беспилотных систем". Их формирование, в случае положительного решения российского президента, завершится уже в третьем квартале 2025 года.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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