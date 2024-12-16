Белоусов: ракеты средней дальности США в Германии долетят до Москвы за 8 минут

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Ракеты средней дальности, которые США планируют установить в Германии, смогут долететь до России за 8 минут. Такие данные озвучил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Он также раскрыл планы США по модернизации всех компонентов ядерной триады, обновлению номенклатуры ядерных боеприпасов и созданию новых ядерных боеголовок к 2030 году. Кроме того, Белоусов указал на наращивание боевых возможностей элементов американской системы противоракетной обороны.

Также министр напомнил, что в ноябре этого года в 165 километрах от России – в польском Редзиково – была открыта база ПРО США, которая способна запускать крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.

На этом фоне он подчеркнул, что США объявили именно Россию источником "непосредственной и постоянной угрозы". В связи с этим глава Минобороны РФ призвал обеспечить формирование механизмов коллективного реагирования на новые угрозы безопасности с использованием потенциала ОДКБ, СНГ и Союзного государства.

"Международная деятельность должна быть направлена на достижение главной цели – обеспечение безопасности России и ее союзников в новом многополярном мире. Эту работу следует сфокусировать на достижении стратегических результатов в сфере военного и военно-технического сотрудничества", – добавил Белоусов.

В начале июля в Пентагоне анонсировали размещение дальнобойного ударного оружия своей оперативной группы в ФРГ в 2026 году. Огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение установить в Германии американские ракеты было принято в качестве ответа на размещение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Такие планы Вашингтона несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Как он утверждает, так США лишь усиливают гонку ракетных вооружений, а "завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации" на фоне обострения напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона.

