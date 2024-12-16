Anadolu: Турция не желает тратить еще 60 лет на решение кипрской проблемы

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Турция не хочет тратить еще 60 лет на кипрскую проблему, на Кипре должны признать факт существования двух народов и государств. Такое заявление сделал глава управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить [на эту проблему] еще 60 лет", – приводит его слова агентство Anadolu.

Алтун призвал "признать реальность на местах" о существовании двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Он добавил, что Греция должна уважать турецкое меньшинство и предоставлять ему те же права, что Турция предоставляет греческому меньшинству в своей стране. По его словам, греческие турки желают "официального признания своих избранных религиозных лидеров и свободы выражения этнической идентичности".

Политик также призвал к взаимному уважению в вопроса использования Эгейского моря. Алтун напомнил, что Эгейское море – это "не греческое озеро" и Турция разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе.

В декабре прошлого года Турция подписала с Грецией Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве в ходе визита в Афины турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Однако, по его словам, между двумя странами еще есть вопросы, которые необходимо решить. Также он уточнил, что именно от Греции и Турции зависит, допустят ли две страны развитие напряженности между правительством и народами.