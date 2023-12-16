Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление – СМИ

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Генштаб ВСУ решил пересмотреть военную стратегию и отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild.

По данным издания, пока Украина не ставит задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки.

"То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", – говорится в статье.

Отмечается, что главная задача ВСУ – нанесение как можно большего урона живой силе противника. При отступлении украинские военные создают минные поля.

Ранее немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят новое контрнаступление в 2024 году. Он предположил, что основным направлением будет Херсон.

Такой вывод Ланге сделал, опираясь на список вооружений, который Украина передала США. В нем числятся вертолеты типа Black Hawk и Apache, самолеты F-16 и F-18, различные ракетные системы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

До этого СМИ сообщали, что Украина не сможет планировать свои операции на фронте из-за отсутствия определенности по поводу помощи от США. По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, Киев не сможет составить план своих действий, поскольку не знает, на сколько американских снарядов может рассчитывать.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ