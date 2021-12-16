Столтенберг заявил, что НАТО не считает военную поддержку Украины угрозой для РФ

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
НАТО не считает, что военная поддержка Украины может быть угрозой для России. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО тренирует украинские войска и оказывает консультативную поддержку стране. Кроме того, Альянс проводит совместные усилия и предоставляет военное снаряжение и технику Киеву. По его словам, России не стоит опасаться угрозы из-за этих действий.
Он также рассказал, что Альянс продолжает расширяться и уже принял Черногорию, Северную Македонию. Столтенберг добавил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание о принятии Украины и Грузии.
При этом генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс хочет диалога с Россией. Он предложил снова созвать заседание Совета Россия – НАТО. По его мнению, РФ не имеет права голоса в вопросе о вступлении в Альянс суверенных государств.
"Я ожидаю, что в новой стратегической концепции будет сделан акцент на развитии тесного партнерства с Украиной", – цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее британский журналист Тим Блэк написал в своей статье, что Западу необходимо признать роль в украинском кризисе, чтобы разрешить данную проблему. Автор напомнил, что многие члены НАТО не упустили бы возможности расшириться до границ России. Поэтому опасения Москвы оправданны, считает журналист. В качестве примера он привел многочисленные учения НАТО возле российских границ, размещение боевых подразделений в странах Балтии и кораблей в Черном море.
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