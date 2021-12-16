Володин призвал депутатов убрать протестные плакаты перед рассмотрением закона о QR-кодах

Фото: пресс-служба Государственной думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден попросить комиссию по регламенту зафиксировать нарушения и призвал депутатов убрать плакаты, развернутые перед началом рассмотрения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса, наличии антител или медотвода, передает ТАСС.

Плакаты в знак протеста против обсуждения проекта закона в ходе заседания развернули трое членов фракции КПРФ: Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин.

"Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать", – призвал Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что депутаты приравнены по статусу к федеральным министрам, но при этом "получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать", и призвал коммунистов к порядку, подчеркнув, что их действия являются нарушением регламента.

"Просьба комиссии по регламенту зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью. А дальше попросим разобраться, как это процессуально должно быть отражено", – отметил спикер федерального парламента.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Резонансный законопроект изначально сняли с рассмотрения для дальнейшей доработки. Однако 16 декабря документ был рассмотрен в первом чтении.

Отмечается, что члены фракции КПРФ дважды ставили на голосование вопрос о снятии проекта закона с повестки работы Госдумы. Но оба раза большинство парламентариев высказались за то, чтобы рассмотреть документ в первом чтении.