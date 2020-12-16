Володин назвал выборы в США "спектаклем без хорошего финала"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что прошедшие в ноябре выборы президента США ознаменовали новый этап в жизни страны, поскольку ни одна из сторон не согласилась с их результатами, сообщают "Дни.ру".
Он отметил, что традиционно в США выборы являются хорошо поставленным театрализованным действием, итоги которого в течение последних десятилетий признавались в любом случае. Однако в 2020 году его не удалось "завершить хорошим финалом".
"Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя", – заявил Володин.
Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего американского лидера уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.
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