Путин и Меркель обсудили вопросы обеспечения энергобезопасности ЕС

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина состоялся телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по инициативе немецкой стороны, сообщается на официальном сайте Кремля.

Они затронули актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли. В том числе вопрос касался перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и реализации проекта "Северный поток – 2".

Также во время беседы лидеры двух стран оценили итоги прошедшего в Париже 9 декабря саммита "нормандской четверки".

Обсуждалась и проблематика ливийского кризиса. Стороны отметили, как важно не допустить обострения ситуации в стране. Президент подтвердил готовность продолжать содействие посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН.

В рамках саммита в Париже состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Путин и Меркель, по предварительным оценкам экспертов, обсудили высылку двух российских дипломатов из Германии на фоне убийства гражданина Грузии в Берлине. Подозреваемым по делу проходит россиянин. Другой острый вопрос – снижение и заморозка двустороннего взаимодействия между Россией и Германией после конфликта в Донбассе.