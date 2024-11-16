WSJ: ВСУ применяют "роботов-убийц" с технологией "компьютерного зрения"

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Вооруженные силы Украины используют на фронте "роботов-убийц" с технологией "компьютерного зрения", разработанной американской компанией Auterion. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как утверждают журналисты, дроны почти неуязвимы для устройств радиоэлектронной борьбы.

При этом американские поставщики собираются увеличить производство их компонентов до промышленных масштабов. Так, в начале следующего года ВСУ получат на вооружение десятки тысяч дронов, оснащенных процессорами Auterion.

Гендиректор компании Лоренц Майера отметил, что "в этом нет ничего нового, но разница в цене".

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует срочно направить Украине последний пакет помощи стоимостью более шести миллиардов долларов перед возвращением в Белый дом победившего на выборах республиканца Дональда Трампа.

Как утверждают журналисты, американские чиновники готовятся к прекращению поставок оружия Украине, когда Трамп вступит в должность президента.

Из оставшейся суммы на помощь Киеву 2,1 миллиарда долларов выделены на новые оборонные заказы, еще около 4,3 миллиарда – на изъятие имеющихся вооружений со складов.