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01:30

Политика

Глава МИД Польши анонсировал "самые важные переговоры по Украине"

Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что скоро в Варшаве пройдут "самые важные переговоры" об украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом Сикорский прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Именно в Варшаве будут проводиться самые важные переговоры о войне на Украине. На следующей неделе я буду проводить встречу в формате Веймарского треугольника плюс", – высказался он.

По его словам, на встречу, помимо глав МИД Франции и Германии, прибудут глава МИД Украины Андрей Сибига и новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Путин в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

Песков назвал важным то, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе Германии

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