Депутат ГД попросил признать нежелательной работу группы США по санкциям против РФ

Фото: 123RF/tupungato

Деятельность Международной рабочей группы США по санкциям против РФ необходимо признать нежелательной, считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру.

Копия документа, направленного в надзорное ведомство, была прикреплена к публикации парламентария в телеграм-канале.

"Предлагаем рассмотреть вопрос о признании деятельности Международной рабочей группы по российским санкциям (США) нежелательной", – говорится в обращении.

Ранее Пискарев потребовал принять меры в отношении Сергея Гуриева (признан в РФ иноагентом) и Сергея Алексашенко (признан в РФ иноагентом) из-за их антироссийской деятельности. По его мнению, в действиях указанных лиц могут быть обнаружены признаки нарушений, закрепленные в статьях 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ") и 275 ("Госизмена") УК РФ.

Парламентарий напомнил, что госизменой считается и оказание консультативной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России.



Новости часа: Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах