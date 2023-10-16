В ГД внесут проект о наказании иностранцев за незаконные следственные действия в РФ

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В Госдуму предлагается внести проект с поправками в УК РФ, предусматривающие наказание за проведение иностранцами на территории России незаконных следственных действий. Об этом в своем телеграм-канале написал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он рассказал, что документ подготовил вместе с коллегами. По его словам, законопроект призван пресечь незаконное проведение в России следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий должностными лицами других государств и международных организаций, в которых не участвует РФ.

Пискарев добавил, что УК РФ нужно дополнить статьей 294-1, за нарушение которой будет предусмотрен штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет, подытожил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить релокантам работать на государственной службе.

Он сказал, что надо подумать о дополнительной ответственности для тех релокантов, которые критиковали Россию, находясь в другой стране. Для этого нужно определить основания, по которым человек покинул родину, его политический мотив, а также какую-либо связь с западными властями и спецслужбами.



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