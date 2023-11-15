Депутат обратился в Генпрокуратуру из-за антироссийских действий Гуриева и Алексашенко

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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру заявление о необходимости принять меры в отношении Сергея Гуриева (признан в РФ иноагентом) и Сергея Алексашенко (признан в РФ иноагентом) из-за их антироссийской деятельности.

"Развернутая Стэнфордским университетом (США) во главе с русофобом Макфолом деятельность по генерированию санкций против нашей страны является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета России с целью нанесения ущерба не только нашему государству, но и его гражданам", – сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

В связи с этим Пискарев сообщил, что в действиях Гуриева, Алексашенко и других россиян, которые помогают и поддерживают США в наложении на РФ новых санкций, могут быть обнаружены признаки нарушений статей 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ") и 275 ("Госизмена") УК РФ.

Также он напомнил, что госизменой считается и оказание консультативной помощи иностранному государству в деятельности против безопасности России. За это, по его словам, гражданам может грозить наказание до пожизненного.

Ранее по обвинению в госизмене арестовали томского хакера, действия которого курировала Украина. Сотрудникам ФСБ удалось выявить и оперативно пресечь противоправную деятельность мужчины, которая была направлена против безопасности России.

Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае