МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Валида Муаллема

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Министерство инонстранных дел РФ выразило соболезнования в связи со смертью главы МИД Сирии Валида Муаллема, сообщает РИА Новости.

По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова, в лице Муаллема Россия потеряла надежного партнера и искреннего друга

Богданов добавил, что лично знал Муаллема более 35 лет.

Ранее RT сообщило, что глава МИД Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет. Причина смерти не называется.