Фото: AP/TASS

Взрывное устройство сработало на пути следования колонны военной полиции РФ в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября, на маршруте Изра – Сахват Эль-Камх в провинции Дераа.

"...на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства", – заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Гринкевич.

По словам представителя вооруженных сил РФ, в результате взрыва бронеавтомобиль "Тигр" получил незначительные повреждения. Инцидент планируют расследовать при взаимодействии сирийских органов безопасности.

В октябре сообщалось, что боевики из ЕС и Северной Африки погибли при подготовке провокации с химоружием в Сирии. 11 октября произошел взрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами. Инцидент случился в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан, расположенный в 13 километрах от города Идлиб.

