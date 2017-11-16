Голодец прокомментировала слова Кудрина о нехватке средств на пенсии

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала высказывание бывшего министра финансов Алексея Кудрина о дефиците средств в Пенсионном фонде России.
"Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности, все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств", – цитирует Голодец РИА Новости.
По словам вице-премьера, ПФР сбалансирован и не испытывает никаких проблем.
Ранее в интервью изданию "Аргументы и Факты" Кудрин заявил, что дополнительных ресурсов на то, чтобы обеспечить пожилым людям пенсии, не осталось.
Высказывание экс-министра уже прокомментировали в ПФР и Минтруда. В ведомствах отметили, что все обязательства перед гражданами выполняются.
Сам Кудрин объяснил свои слова у себя в Twitter, призвав не реагировать на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно обратиться к его интервью.
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