Кудрин объяснил свое высказывание о нехватке средств на выплаты пенсий

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший министр финансов Алексей Кудрин объяснил свое высказывание о нехватке денег на выплаты пенсий.

Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на "горячие" заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие", – написал Кудрин в Twitter.

Прошу коллег из Пенсионного фонда (@pension_fond) реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие. https://t.co/RhG34ifzl5 pic.twitter.com/WI24ke4sjm — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 ноября 2017 г.

Ранее Пенсионный фонд России раскритиковал высказывание Кудрина о том, что денег на выплаты пенсий россиянам не осталось. "У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР", – пояснили в фонде.

Также свой комментарий дали в Министерстве труда, отметив, что все обязательства перед пенсионерами выполняются, а сами пенсии только растут.

В интервью изданию "Аргументы и Факты" Кудрин заявил, что дополнительных ресурсов на то, чтобы обеспечить пожилым людям даже скромные пенсии, не осталось.

Он напомнил, что в 2016 году власти впервые не проиндексировали пенсии для всех пенсионеров, заменив индексацию однократной выплатой. "Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все – следствие дефицита средств в Пенсионном фонде", – отметил Кудрин.

Также Кудрин отметил, что за последние семь лет расходы на выплату пенсии выросли почти на 2,5 триллиона рублей в год.