В США заявили, что Китай "положил палец" на чашу весов конфликта на Украине

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Китай склоняет чашу весов конфликта на Украине в сторону России. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Джулианна Смит.

Она отметила, что Китай "пытается убедить мир", что сохраняет нейтральный статус относительно украинского конфликта.

"Но в реальности КНР заняла сторону. Они положили большой палец на чашу весов и решили поддержать Россию", – приводит ее слова РИА Новости.

Смит подчеркнула, что это выражается в том, что Пекин якобы поставляет Москве продукцию двойного назначения.

В КНР уже неоднократно заявляли, что утверждения властей США о поддержке Китаем российского оборонно-промышленного комплекса за счет торговли между странами не имеют под собой оснований.

Военно-промышленные комплексы некоторых стран заинтересованы в затягивании конфликта на Украине, в связи с чем они продолжают им манипулировать, считают в Китае.