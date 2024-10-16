Захарова пошутила, что Киев поставил Джареда Лето между Пушкиным и Екатериной II

Фото: ТАСС/ Zuma

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что американский певец Джаред Лето оказался в "неплохой" компании – между поэтом-классиком Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II, передает РИА Новости.

Такой шуткой дипломат прокомментировала жалобы украинского МИД по поводу слов Лето, что после СВО он хочет выступить в Москве и Санкт-Петербурге.

Захарова отметила, что претензии, которые предъявили к Лето в МИД Украины, смешно слышать от тех, кто считает нацистских коллаборационистов национальными героями, а также от тех, кто нарушает международно-правовые обязательства, отменяя русский язык, преследуя за религиозные взгляды и разрушая памятники собственным героям.

Певец Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars 12 октября. Во время выступления он спросил, много ли на концерте россиян, и пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительным заявление американского певца. Там добавили, что для России якобы "не может быть никакого умиротворения".

В свою очередь, зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко поддержала намерение вокалиста 30 Seconds To Mars приехать в Россию. Она также назвала представителей украинского МИД "сумасшедшими", так как, по ее словам, они пытаются отменить все, где есть слово "русский".