Захарова заявила, что Москва ответит на сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ

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Москва примет ответные меры в связи с сокращением Норвегией дипломатического состава посольства РФ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона учтет этот недружественный шаг при выстраивании дальнейшей линии в отношении Осло.

"Наши ответные чувствительные, это мы обещаем, для норвежской стороны действия обязательно последуют", – цитирует дипломата РИА Новости.

Захарова напомнила, что российское дипломатическое присутствие в Норвегии и без того существенно пострадало после высылок, которые были в 2022–2023 годах. По ее словам, новые ультимативные требования Осло крайне усложняют функционирование российских загранучреждений в Норвегии.

"Но именно на это эти решения Осло и нацелены. Они фактически парализуют деятельность наших загранучреждений на ряде направлений", – заключила Захарова.

Ранее посольство России в Норвегии сообщило о сокращении дипломатического состава по требованию норвежской стороны. К 17 октября в консульском отделе останутся всего два дипломата. Генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе ранее закрыли прием по техническим причинам.