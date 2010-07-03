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Политика

12:21

Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году

политика

Фото: ТАСС

Россия должна официально признать ошибкой военную операцию СССР против Японии в 1945 году ради продолжения сотрудничества с Токио. Такое мнение в авторской статье выразил японский журналист Ресуке Эндо, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он также посчитал "государственным преступлением" интернирование японских военнопленных, поскольку часть из них погибла и пропала без вести в советских лагерях.

Напомним, согласно подписанному на Ялтинской конференции соглашению, СССР обязался вступить в войну против Японии через несколько месяцев после капитуляции Германии. Взамен Советский Союз получал южную часть Сахалина и Курильские острова.

С 9 августа по 2 сентября 1945 года советские войска провели Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию, цель которой заключалась в разгроме японской Квантунской армии. В результате войны СССР вернул территории, аннексированные Японией у Российской империи после войны 1904-1905 годов, а также основную группу Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио, "как бы сложно это не было". По словам президента, в настоящее время РФ делает все возможное, чтобы японские граждане могли посещать Курильские острова без виз.

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