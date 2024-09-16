Депутат Гаврилов: добросовестными признают независимых от продавца покупателей

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Добросовестными покупателями могут признать лишь тех, кого при оспаривании сделки признают полностью независимым от продавца. Об этом глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал в беседе с News.ru.

"Если вы претендуете на роль добросовестного приобретателя, то нужно, чтобы при оспаривании кем-то сделки вас признали лицом, которое никак не связано и полностью независимо от продавца, а также действительно не знало, что продавец не имел права продавать вам имущество", – отметил Гаврилов.

По его словам, гражданину необходимо подтвердить, что он тщательно проверил продавца.

"То есть нужно доказать, что вами была проведена максимальная проверка сведений, собраны все необходимые бумаги, продавец полностью проверен со всех возможных сторон", – подчеркнул депутат.

Иначе если гражданину продали имущество по рыночной цене с адекватными условиями, то не будет никаких признаков недобросовестности продавца. Поэтому покупателю нужно изучить продавца на наличие задолженностей и проверить имущество на наличие арестов, залогов и каких-либо других ограничений.

Ранее Гаврилов назвал условия для создания огорода около многоэтажного дома. По его словам, для огорода прежде всего нужно убедиться в том, что участок стоит на кадастровом учете, а также провести общее собрание собственников. Также он подчеркнул, что для организации огорода должна быть категория "для ведения личного подсобного хозяйства".