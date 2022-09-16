В Кривом Роге заявили о разрушениях гидротехнических сооружений

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В Кривом Роге устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях, чтобы избежать техногенной катастрофы, сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

"Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия прилетов. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу", – написал Резниченко.

Ранее сообщалось, что под обстрел попали гидротехнические системы в Кривом Роге. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко отмечал, что в реке Ингулец после ЧП сильно повысился уровень воды. По его словам, возможно, повреждения получила насосная станция, кроме того, местами в городе не было сотовой связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

