В МИД РФ вновь заявили об отсутствии пояснений по словам Борреля о России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Евросоюз так и не предоставил внятных разъяснений относительно высказываний главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о "фашистской России", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ссылки на "ошибку переводчицы" – отговорки и не более. Очевидно, что никто не заставлял Высокого представителя ЕС бездумно воспроизводить вслед за евродепутатом русофобские тезисы", – отметила она, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.

Представитель ведомства добавила, что глава евродипломатии мог бы использовать данный случай для обозначения своего отношения к таким заявлениям в интересах сохранения контактов с РФ в текущей ситуации.

5 сентября на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека. При этом переводчица не сделала акцент на том, что это была цитата, и представила ее как высказывание Борреля.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза о России более не имеют релевантный характер. По его мнению, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.