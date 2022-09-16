Фото: Минобороны РФ
В составе украинских подразделений, сосредоточенных на херсонском направлении, имеется большое количество иностранных наемников, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Очень много в рядах украинских войск, сосредоточенных на херсонском направлении, иностранных наемников. Есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках", – сказал он.
По словам Стремоусова, нынешнюю Украину можно назвать четвертым рейхом, состоящим из нацистов, иностранных наемников и силой согнанных в армию граждан, используемых в качестве пушечного мяса и живого щита.
"Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Это фактически оккупанты", – добавил он.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские подразделения сосредоточились на границе региона. Он отметил, что среди наемников присутствуют боевики, разговаривающие на английском и польском языках.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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