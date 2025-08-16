16 августа, 05:35Политика
Трамп призвал Киев принять украинских военнопленных
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Лидер США Дональд Трамп рассказал, что российская делегация предоставила ему список из более чем 1 тысячи военнопленных ВСУ. Он призвал Киев согласиться их принять.
"У меня есть список из одной тысячи человек. Они (делегация РФ. – Прим. ред.) представили мне это сегодня, тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. Они (власти Украины. – Прим. ред.) должны их принять", – заявил Трамп в интервью Fox News.
В МИД РФ ранее заявляли, что президент Украины Владимир Зеленский все еще отказывается забирать военнопленных из опубликованного списка в 1 тысячу фамилий.
Позже помощник президента России Владимир Мединский уточнил, что Украина в рамках очередного обмена приняла только двух военнопленных из одной тысячи человек.
