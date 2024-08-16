Rappahannock News: ФБР обыскивает дом политолога Саймса в США

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ФБР проводит следственные мероприятия в доме, расположенном в штате Виргиния, который, вероятно, принадлежит политологу и ведущему Первого канала Дмитрию Саймсу. Об этом сообщает издание Rappahannock News.

Как рассказал свидетель, огромное количество сотрудников полиции проводят обыски в поместье Patria с 13 августа. Так, они уже вывезли из особняка вещи. По данным реестра округа Раппаханнок, поместье принадлежит 76-летнему Саймсу, который купил его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

При этом сам Саймс заявил изданию утром 15 августа, что не находится в США и не был официально предупрежден о каких-то действиях со стороны ФБР.

"Я не видел ордера. Со мной не связывались правоохранительные органы", – объяснил политолог.

Он также подчеркнул, что не знает, является ли объектом расследования. Саймс добавил, что собирается получить всю необходимую информацию, а уже после предпринять действия.

Политолог был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в прошлом году.

Недавно агенты ФБР проводили обыск в доме экс-разведчика США Скотта Риттера в штате Нью-Йорк "для осуществления правоохранительной деятельности в связи с текущим федеральным расследованием". Причины проведения обыска не разглашаются.

Ранее Риттер заявил, что ему не позволили вылететь из Штатов в Россию. По словам бывшего разведчика, во время посадки на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт, следуя приказу Госдепартамента.

