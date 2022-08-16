Кадыров предрек НАТО приступы тоски и отчаяния

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что РФ является ведущей военной державой в мире и предрек НАТО "приступы тоски, досады и отчаяния".

"Все наши недруги не предусмотрели в своих антироссийских планах одного: Россия – это ведущая военная держава в мире, а значит, диктовать условия, если Запад дело доведет до этого, будем мы", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что союзники РФ не прогибаются перед НАТО.

"Именно в таких разумных и честных взаимоотношениях заключается мощный потенциал всего здравомыслящего человечества, но никак не в мании величия и в пацанских понтах альянса НАТО, возомнившего себя господствующей коалицией мира. Пусть надрываются и дальше. Тем сильнее в итоге для них будут приступы тоски, досады и отчаяния", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны стараются заставить независимые государства подчиняться своей воле и жить по своим правилам для сохранения доминирования и паразитирования на них. Он отметил, что США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты и гражданские войны.

До этого Путин заявил, что коллективный Запад загнал себя в ловушку, потому что не смог предвидеть тенденции, которые будут способствовать ослаблению его глобального доминирования. Российский лидер подчеркнул, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире.