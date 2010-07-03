В ГД оценили позицию Китая по обвинениям в милитаризации космоса

16 августа, 19:19
16 августа, 19:19
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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Протест Китая в связи с заявлением США о милитаризации Пекином космоса прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
В беседе с RT депутат напомнил, что сейчас Китай "делает очень серьезные успехи в научно-технических областях", а его космические разработки, в том числе для будущего освоения Луны и Марса, "поистине уникальны". По словам Новикова, не секрет, что "различные успехи в сфере гражданских технологий в какой-то определенной ситуации могут быть использованы и для разработок военного назначения". Тем не менее, подчеркнул парламентарий, Пекин "весьма пунктуально выполняет все международные соглашения" в этой сфере.
Новиков назвал обвинения Вашингтона в адрес Пекина "попыткой оправдать свои собственные действия по милитаризации космоса". Он отметил, что политика двойных стандартов привычна для Штатов, которые считают милитаризацию космоса своей прерогативой.
На Конференции по разоружению в Женеве посол КНР в ООН Ли Сун выразил протест из-за заявления своего американского коллеги о милитаризации Пекином космоса и разработке противоспутникового оружия.
Ранее журнал Time повторил обложку номера 1968 года, посвященного покорению Луны, но уже без России. Если на оригинальной обложке к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт, то в новом варианте изображены только американский астронавт, его китайский соперник и астронавты частных компаний SpaceX и Blue Origin.
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