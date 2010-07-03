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11:15

В США прорабатывают использование искусственного интеллекта для военных нужд

за рубежом безопасность технологии

11:15

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Фото: depositphotos/Jirsak

Министерство армии США планирует провести исследования в сфере использования искусственного интеллекта для военных целей, в частности, для маневрирования и разведки, сообщает RT.

Согласно американскому военному бюджету на 2020 финансовый год, на разработки в области искусственного интеллекта планируется выделить 927 миллионов долларов.

В Штатах пытаются выяснить, как интеллектуальные системы реагируют на динамично меняющуюся обстановку, ориентируются в ней, взаимодействуют с ней и воздействуют на нее для выполнения сложных задач.

Военное ведомство хочет, чтобы возможности военной интеллектуальной системы сочетались с живой силой, и за счет этого повысить ситуационную осведомленность и эффективность работы команд.

Пентагону нужно, чтобы искусственный интеллект обладал способностью учиться и взаимодействовать с людьми, а также умел адаптироваться к изменениям окружающей среды.

Такими разработками в США занялись давно, но, по мнению экспертов, перспективы проектов по оснащению искусственного интеллекта способностями к распознаванию, равными человеку, пока находятся под вопросом.

Так, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский отметил, что одним из аспектов является автоматизация системы разведки, целеуказания и наведения на поле боя. Но для этого, считает он, надо оснастить искусственный интеллект такими же способностями к распознанию и опознаванию в рамках парадигмы "свой – чужой, которыми обладает только человек.

"Насколько это успешно получится, большой вопрос. Проблема в том, что, естественно, такими мощными компьютерными системами с искусственным интеллектом не может быть оснащен каждый солдат. И даже в мелких подразделениях их не поставишь. Это как минимум уровень оперативный", – считает эксперт.

Кроме того, по его словам, эти системы будут взаимодействовать с солдатами и боевыми машинами на поле боя по каналам связи, но сегодня противник обладает мощными средствами радиоэлектронной борьбы и может подавить такие каналы связи.

Ранее аналитики конгресса США заявили, что Россия и Китай могут использовать оружие на основе искусственного интеллекта.

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что через 10–15 лет востребованными для изучения будут цифровизация, искусственный интеллект, изучение мозга, экология, мировой океан, космос и развитие экономики.

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