Захарова напомнила Болтону о воровстве дипсобственности у РФ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Джона Болтона о "краже" Россией технологий. Она напомнила помощнику президента США о захвате дипсобственности РФ американскими властями.

"Будет интересно посчитать, сколько и каких технологий украли США у разных стран мира", – заявила Захарова на своей странице в Facebook, пообещав на досуге заняться подсчетами. "Присылайте мне интересные исторические факты и современные данные – обобщим", – обратилась она к подписчикам.

По словам официального представителя МИД, если говорить о воровстве, то сам "Вашингтон украл здания Генерального консульства России и резиденции Генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции Генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке". Захарова также подчеркнула, что Вашингтон "выкрал большое число граждан России из третьих стран". "Или это было не воровство, мистер Болтон? Тогда отдавайте", – резюмировала она.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия. В интервью радиостанции "Голос Америки" он заявил, что, учитывая недавний инцидент на военном полигоне под Северодвинском, Москва тратит достаточно средств на оборону. По мнению Болтона, технологии гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов и гиперзвуковых крылатых ракет якобы были украдены Россией у США.